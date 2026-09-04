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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о конкуренции в КХЛ: «За десятки игр до окончания регулярки понятно, кто выйдет в плей-офф – это не очень хорошо. Может, стоит вернуться к 3-очковой системе?»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ высказался о конкуренции в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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