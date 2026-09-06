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Bombardier покупает канадский завод Mitsubishi Heavy Industries — он выпускает элементы крыла и фюзеляжа для бизнес-джетов Bombardier Global 5500 и Global 6500

Bombardier покупает канадский завод Mitsubishi Heavy Industries — он выпускает элементы крыла и фюзеляжа для бизнес-джетов Bombardier Global 5500 и Global 6500

Bombardier станет менее зависимой от внешних поставщиков Канадский авиапроизводитель Bombardier договорился о приобретении производственных активов MHI Canada Aerospace (MHICA) в Миссиссоге, провинция Онтарио.

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