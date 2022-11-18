Названа причина смерти заслуженного артиста России Владимира Мусатова

Мужчина скончался на 78-м году жизни. Для родных, близких и коллег это стало большим ударом. Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер в возрасте 77 лет.
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