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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид об отъезде американцев из канадских клубов: «Не знаю, хотят ли они уехать из страны или просто не видят возможности побеждать с конкретной командой»

Нападающий « Эдмонтона »  Коннор Макдэвид ответил на вопрос об оттоке американских хоккеистов из канадских клубов.

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