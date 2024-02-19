Голубой берет: главные секреты головного убора десантников

Лихо заломленный голубой берет кажется неизменный атрибутом воздушно-десантных войск. Но далеко не все знают, что появился этот головной убор далеко не сразу, а спустя почти 40 лет после появления ВДВ у нас в стране.
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