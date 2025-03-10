На Северном флоте проведена тренировка береговых ракетных комплексов «Бастион»

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» выполнили электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по целям, имитирующим группировку кораблей противника.
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