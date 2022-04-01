Эрдоган решил сделать Ташкент главным «собирателем тюркских земель» в регионе

Айнур. Визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан, состоявшийся 29-30 марта, вовсе не случаен, а направлен на осуществление прежнего курса тюркской интеграции в рамках созданной еще 12 ноября в Стамбуле Организации тюркских государств.