Война России и Европы не будет похожа на СВО

Лавров предостерёг, что в случае нападения Евросоюза на нашу страну, война будет очень быстрой и жестокой.
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