Bloomberg: Байден теряет Африку. Харрис или Трамп не добьются большего

США уделяют Африке мало внимания, в отличие от России. Отложив свою первую и единственную поездку в Африку в качестве президента, Джо Байден теперь планирует посетить Анголу - в декабре, за месяц до того, как он покинет Белый дом, пишет агентство Bloomberg.
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