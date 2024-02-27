Год крови не видать: новый трейлер криминальной комедии «Басня»

У предстоящего аниме «Басня» появился свежий трейлер (предыдущий можно посмотреть здесь). Сериал, основанный на одноименной манге Кацухисы Минами, будет выходить два кура подряд, начиная с 6 апреля 2024 года.
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