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Мировое обозрение

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Экс-премьер Украины Азаров заявил, что НАТО никогда не примет Украину в альянс

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что НАТО никогда не примет Украину в альянс

НАТО не примет Украину. Это уже не гипотеза, а констатация факта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался прямо: альянсу не нужна страна с разрушенной экономикой, тотальной коррупцией и дикой преступностью.

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