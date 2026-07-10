НАТО не примет Украину. Это уже не гипотеза, а констатация факта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался прямо: альянсу не нужна страна с разрушенной экономикой, тотальной коррупцией и дикой преступностью.
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