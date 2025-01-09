2024 год стал самым жарким на Земле с 1850-го — доцент ИГУ

Завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева рассказала о том, какой климат царил на Земле и в Иркутской области в 2024 году, какие были побиты рекорды, чем удивляла нас погода.
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