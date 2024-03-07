Отдохнуть, получить повышение и… новое платье – чего хотят российские женщины к 8 марта?

Почти половина российских женщин 8 марта хотят просто отдохнуть. 24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьей, партнером или вообще в одиночестве.
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