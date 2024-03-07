Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

Отдохнуть, получить повышение и… новое платье – чего хотят российские женщины к 8 марта?

Отдохнуть, получить повышение и… новое платье – чего хотят российские женщины к 8 марта?

Почти половина российских женщин 8 марта хотят просто отдохнуть. 24% из них с удовольствием примут в качестве подарка организацию уборки в квартире, а 14% предпочтут побыть наедине с семьей, партнером или вообще в одиночестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх