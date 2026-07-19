Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Штурмуя этот дом немцы потеряли больше солдат, чем при захвате Парижа

Эта фраза, приписываемая маршалу Василию Чуйкову, звучит как военная басня. Обычный четырёхэтажный дом, три десятка бойцов и два месяца ада — неужели это может стоить немецкой армии дороже, чем взятие целой столицы? Парадокс в том, что в этой истории нет ни грамма преувеличения.

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