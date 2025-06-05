Дочь шеф-повара «Адской кухни» снялась в крошечном бикини

Дочь шеф-повара и ведущего программы «Адская кухня» Гордона Рамзи Холли снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).