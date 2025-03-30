Политолог Станкевич: угрозы Трампа о пошлинах на нефть не страшны России

Завершился очередной раунд челночной дипломатии США по урегулированию конфликта на Украине. Неделя началась с переговоров в Эр-Рияде, где Россия и США обсудили прекращение ударов по энергетическим объектам, а также безопасность судов в Черном море.
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