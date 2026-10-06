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Ислам Махачев приехал в Кыргызстан играть в козлодрание: «Орлобай, ты где? Что-то не вижу тебя»

Чемпион UFC Ислам Махачев выложил видео из Кыргызстана, где готовится играть в кокпар. « Мыктыбек Оролбай , ты где? Я приехал в Кыргызстан в кокпар играть.

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