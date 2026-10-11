Кто из советских «вождей» был самым богатым

Советские руководители всегда подчёркивали, что делят с народом и радости, и тяготы. В расчётных ведомостях всё выглядело прозрачно: у членов Политбюро при Ленине — несколько сотен рублей в месяц, при Брежневе — от восьмисот до полутора тысяч.
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