Кто из советских «вождей» был самым богатым

Советские руководители всегда подчёркивали, что делят с народом и радости, и тяготы. В расчётных ведомостях всё выглядело прозрачно: у членов Политбюро при Ленине — несколько сотен рублей в месяц, при Брежневе — от восьмисот до полутора тысяч.