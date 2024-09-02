В Венесуэле выдали ордер на арест экс-кандидата в президенты

Ордер на задержание бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалеса выдал Венесуэльский контрольный суд, сообщает 3 августа генеральная прокуратура страны на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).