В Венесуэле выдали ордер на арест экс-кандидата в президенты

Ордер на задержание бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалеса выдал Венесуэльский контрольный суд, сообщает 3 августа генеральная прокуратура страны на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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