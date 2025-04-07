Потерянную в Великую Отечественную советскую подлодку нашли на дне недалеко о Владивостока

В заливе Петра Великого (акватория Японского моря, примерно 50 км юго-западнее Владивостока. – "Профиль") военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили подводную лодку типа "Малютка", пропавшую без вести в годы Великой Отечественной войны.
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