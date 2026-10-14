«Мы следим за тобой»: МИД Польши грозит Маску после ограничений Starlink для ВСУ Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил главе американской компании SpaceX Илону Маску после сообщений об ограничении работы спутниковой связи Starlink на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВСУ ставят рекорд...
- Пять лет колонии ...
- JF МВД объявило борь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым