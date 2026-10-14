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«Мы следим за тобой»: МИД Польши грозит Маску после ограничений Starlink для ВСУ

«Мы следим за тобой»: МИД Польши грозит Маску после ограничений Starlink для ВСУ Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил главе американской компании SpaceX Илону Маску после сообщений об ограничении работы спутниковой связи Starlink на Украине.

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