Кино: Красавица Дуня из «Станционного смотрителя» потеряла всех, кого любила: Судьба Марианны Кушнеровой

Она была красива и талантлива, вот только собиралась стать вовсе не актрисой, а киноведом. Однако Марианна Кушнерова всё же снялась в трёх фильмах, а звёздной и одновременно роковой для неё ролью стала Дуня в «Станционном смотрителе» по Пушкину.