Целый квартал Люберец оказался оцеплен ночью из-за угрозы взрыва

Этой ночью целый квартал подмосковных Люберец оказался оцеплен из-за угрозы взрыва. На парковке у фитнес-клуба обнаружили брошенный автомобиль без номеров, который по данным экстренных служб, мог быть заминирован.
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