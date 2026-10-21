© Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев принимают участие в переговорах российского лидера Владимира Путина с американским переговорщиком Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.