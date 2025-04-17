Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

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Продолжается калибровка ракетами и дронами по военным объектам ВСУ. Цели выбраны – накрыты ключевые аэродромы и центр командования, куда привезли планы планируемого наступления.

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Комментарии
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Поля Русс
Так и только так….выжигать это племя уродов с группой поддержки😄….до пепла!
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11 час.
Поля Русс
А. Белоусову- уважение и поддержка всей России!!! Спасибо! По больше бы таких новостей!
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11 час.
Юрий Золотарев
Да НИЧЕГО удивительного! У России ведь давно &quot;кончились ракеты&quot;!!  Представляете, чтО будет, когда количество российских ракет &quot;уйдёт в минус&quot;?!! Будем долбасить БандероРейх &quot;виртуальными&quot;, &quot;несуществующими&quot; ракетами и боНбами!! А потом в атаку пойдут &quot;виртуальные&quot; же штурмА! И наступит, наконец, долгожданный, НЕвиртуальный ПЕСЕЦ всей бандеросрани!!
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16 мин.
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