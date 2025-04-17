Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек

А. Белоусову- уважение и поддержка всей России!!! Спасибо! По больше бы таких новостей!

Юрий Золотарев

Да НИЧЕГО удивительного! У России ведь давно "кончились ракеты"!! Представляете, чтО будет, когда количество российских ракет "уйдёт в минус"?!! Будем долбасить БандероРейх "виртуальными", "несуществующими" ракетами и боНбами!! А потом в атаку пойдут "виртуальные" же штурмА! И наступит, наконец, долгожданный, НЕвиртуальный ПЕСЕЦ всей бандеросрани!!