Белоусов сорвал крупнейший контрнаступ. Жесточайшая бомбардировка трое суток. Километровые столбы огня впервые похоронили самых важных шишек
Продолжается калибровка ракетами и дронами по военным объектам ВСУ. Цели выбраны – накрыты ключевые аэродромы и центр командования, куда привезли планы планируемого наступления.
Комментарии
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Так и только так….выжигать это племя уродов с группой поддержки😄….до пепла!
А. Белоусову- уважение и поддержка всей России!!! Спасибо! По больше бы таких новостей!
Да НИЧЕГО удивительного! У России ведь давно "кончились ракеты"!! Представляете, чтО будет, когда количество российских ракет "уйдёт в минус"?!! Будем долбасить БандероРейх "виртуальными", "несуществующими" ракетами и боНбами!! А потом в атаку пойдут "виртуальные" же штурмА! И наступит, наконец, долгожданный, НЕвиртуальный ПЕСЕЦ всей бандеросрани!!
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