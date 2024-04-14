Валуев заявил, что поджог авто не собьет настрой Кудряшова на победу

Боксер, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что поджог автомобиля не собьет настрой Дмитрия Кудряшова на победу в бою с аргентинцем Даниэлем Робутти, который пройдет в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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