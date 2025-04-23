Нелегитимный президент Украины в очередной раз отказался признать Крым территорией России. Это вызвало отрицательную реакцию Вашингтона, стремящегося к сделке по окончанию украинского конфликта – ее важной деталью могло стать признание полуострова российским со стороны США.
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