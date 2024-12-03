Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

В России предложили сажать на 25 лет за взятки свыше 1 млрд рублей

В России предложили сажать на 25 лет за взятки свыше 1 млрд рублей

Существующее в Уголовном кодексе наказание посчитали слишком мягким Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за взятку размером от 1 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Котов
а за 900000000-24 года? или условка?
Ответить
19 час.
ап
анатолий панов
А за 100000 медаль за за заслуги перед отечеством.
Ответить
19 час.
ЛС
Лидия Санникова
Смертная казнь...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх