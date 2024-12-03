В России предложили сажать на 25 лет за взятки свыше 1 млрд рублей

Существующее в Уголовном кодексе наказание посчитали слишком мягким Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ужесточить наказание за взятку размером от 1 млрд рублей.
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