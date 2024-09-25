Журналистам пула главы МИДа РФ Лаврова выдали визы США с ограничениями

Специалисты прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях высокой недели Генассамблеи ООН.Журналисты из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приехавшие в Нью-Йорк для работы на мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями.