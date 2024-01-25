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Daily Storm

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В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции

В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции

Предварительно, три человека пострадали, семь остаются под заваламиНасосная канализационная станция после взрыва обрушилась в Новотроицке Оренбургской области.

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