В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции

Предварительно, три человека пострадали, семь остаются под заваламиНасосная канализационная станция после взрыва обрушилась в Новотроицке Оренбургской области.
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