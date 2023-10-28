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Ну тут-то Россия при чём?

Ну тут-то Россия при чём?

Французская разведка в атаке клопов на Париж обнаружила… «руку Москвы» Владимир Малышев *** Нет, доблестные французские спецслужбы все-таки недаром хлеб (пардон, багеты) едят! Как сообщила телерадиокомпания BFM TV, на днях они разоблачили страшную диверсию с целью подорвать престиж Франции и повлиять на ее граждан через информационное пространство.

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