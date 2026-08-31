Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины. «После того времени, которое прошло с финала, я много об этом думал и хочу сообщить всем, что ухожу из сборной… Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время.