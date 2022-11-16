Президент Турции Эрдоган заявил, что верит в непричастность России к падению ракет в Польше и призвал воздержаться от голословных обвинений<strong>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган серьезно относится к заявлению России, которая отрицает причастность к падению ракет на территории Польши.