Президент Турции Эрдоган заявил, что верит в непричастность России к падению ракет в Польше и призвал воздержаться от голословных обвинений<strong>Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган серьезно относится к заявлению России, которая отрицает причастность к падению ракет на территории Польши.
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