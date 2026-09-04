Учимся противостоять новым вызовам: главы регионов о «Комплексной безопасности»

Как Россия учится справляться с внешними угрозами? Как будут обучать спасателей и пожарных на новом полигоне под Казанью? Какой опыт приграничных регионов стоит перенять всей стране? Об этом и много другом говорили сегодня на пленарном заседании салона «Комплексная безопасность – 2026».