Учимся противостоять новым вызовам: главы регионов о «Комплексной безопасности»

Как Россия учится справляться с внешними угрозами? Как будут обучать спасателей и пожарных на новом полигоне под Казанью? Какой опыт приграничных регионов стоит перенять всей стране? Об этом и много другом говорили сегодня на пленарном заседании салона «Комплексная безопасность – 2026».
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