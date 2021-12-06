В Уссурийске вновь сдвинулись сроки строительства детского сада на Междуречье

В Уссурийске сдвинулись сроки строительства нового детского сада в микрорайоне Междуречье. Теперь здание планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
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