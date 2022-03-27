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Франсеск Фабрегас: «Футбол стал роботизированным, теперь это игра датчиков. Сейчас играть будет тот, кто сильнее и быстрее, а не талантливее»

Франсеск Фабрегас не рад изменениям в современном футболе. – Нынешний футбол похож на тот, благодаря которому ты стал чемпионом мира? – Футбол очень, очень сильно изменился.

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