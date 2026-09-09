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Памфилова: не все кандидаты в депутаты Госдумы эффективно используют дебаты

Памфилова: не все кандидаты в депутаты Госдумы эффективно используют дебаты

В России сократилось число жалоб на принуждение к голосованию, а такой формат, как дебаты, эффективно используется не всеми кандидатами в депутаты Госдумы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 9 сентября.

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