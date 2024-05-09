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Джастин Бибер впервые станет отцом

Джастин Бибер впервые станет отцом

Джастин Бибер и его жена Хейли ждут ребёнка Модель устроила фотосессию в белом кружевном платье. Фото: соцсети Модель Хейли Бибер в своём аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новостью, что станет матерью.

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