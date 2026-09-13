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Флик про 4:2 с «Леванте»: «Надо знать, как выживать в таких матчах. «Барса» способна на большее, но нелегко всегда показывать максимум. Адейеми – фантастический игрок, когда сосредоточен»

Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре «Барселоны» против « Леванте » (3:2) в Ла Лиге . – Это тревожный звоночек? – Надо знать, как выживать в таких матчах и прибавлять.

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