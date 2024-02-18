Гастроэнтеролог Халиль: грыжа пищевода может привести к предраку

Грыжа пищевода может привести к развитию предракового состояния пищевода. Она часто сопровождается изжогой, но может маскироваться под другие заболевания, поэтому важно при любых жалобах обращаться к врачу.
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