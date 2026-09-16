Современные технологии на службе контроля качества воды Мосводоканала

В лабораторной практике отделений Центра контроля качества воды помимо методов классической аналитической, так называемой «мокрой», химии используются высокоточные инструментальные и сверхчувствительные селективные методы контроля, способные определять низкие уровни содержания загрязняющих веществ: газовая хроматография, атомно-абсорбционная спектрометрия, масс-спектрометрия, хромато-масс-спектрометрия.
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