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Александр Михайлович Пономаренко

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Современные технологии на службе контроля качества воды Мосводоканала

Современные технологии на службе контроля качества воды Мосводоканала

В лабораторной практике отделений Центра контроля качества воды помимо методов классической аналитической, так называемой «мокрой», химии используются высокоточные инструментальные и сверхчувствительные селективные методы контроля, способные определять низкие уровни содержания загрязняющих веществ: газовая хроматография, атомно-абсорбционная спектрометрия, масс-спектрометрия, хромато-масс-спектрометрия.

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