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Конгрессвумен Боберт поставила вопрос об импичменте Байдена из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ США

Конгрессвумен Боберт поставила вопрос об импичменте Байдена из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ США

Конгрессвумен Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте главы Белого дома Джо Байдена из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ Соединенных Штатов.

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