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Трамп пригрозил Европе серьезными проблемами из-за Канады

Трамп пригрозил Европе серьезными проблемами из-за Канады

Президент США Дональд Трамп допустил введение высоких тарифов против европейских товаров, если сближение Оттавы и Брюсселя будет расценено Вашингтоном как враждебный шаг.

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