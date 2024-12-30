Российские "аллигаторы" уничтожили опорник ВСУ в курском приграничье

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Российские экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М, который также называют "Аллигатор", ударил авиационными ракетами по опорному пункту украинских боевиков в приграничном районе Курской области.
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