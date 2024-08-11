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Осталась неделя. Потом всё: Неожиданный ход Белоусова преломил прорыв в Курске. Громкое предупреждение и новый фронт

Осталась неделя. Потом всё: Неожиданный ход Белоусова преломил прорыв в Курске. Громкое предупреждение и новый фронт

Военный аналитик заявил о неожиданном ходе Белоусова, переломившего прорыв противника в Курске. Громкое предупреждение и новый фронт – что услышали минувшей ночью на Сумщине? – осталась неделя, потом всё.

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