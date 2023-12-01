Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алмаз галимзянов
    А мы так расстроились из-за его словКучма: Большинств...
  • Вероника Гаврилова
    О чем статья? Что России нечем ответить за воровство стадиона и чьих то дач? Все это так мелко, когда страна на грани...«Россияне излишне...
  • Валерий Ворожищев
    Для нас никогда не было простых решений во взаимоотношениях с партнёрами. Гегемон всегда встревал и с помощью разных..."Нас обманули. Пу...

Верность и предательство: как гетманы с Россией "дружили"

Верность и предательство: как гетманы с Россией "дружили"

В предыдущей статье цикла мы говорили о том, откуда взялась "не любовь" современного украинского народа к России, причем тут запад и как именно он появился, народ этот самый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
viach
Получается, история украины, её народа, это история предательств? Так о какой самостийности может быть речь? Присоединить украину к России и расселить не более одной семьи на селение по всей сибири, а русским добровольцам поселиться на окраинных землях, помочь в переселении. И забыть о дураках, ой, казаках и пр швали!
Ответить
20 час.
Natalija Osminina
Иудино семя, генетически  порченый товар.
Ответить
19 час.
Natalija Osminina
Ни о какой самостийности Украины речь больше не идет. И Вы совершенно правы. Единственное решение- это распыление украинцев по России и по всему миру малыми диаспорами. Для их же собственного выздоровления, а если бесноватость не изжить, хотя бы для того, чтобы эти зомби не покусали соседей. Шизофрения заразна. А начать надо с зимнего разрушения всей энергоструктуры Украины, которая сделает Украину безлюдной. Как видите, добровольцы СВО уже сейчас помогают в переселении))
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх