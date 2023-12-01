Верность и предательство: как гетманы с Россией "дружили"

Получается, история украины, её народа, это история предательств? Так о какой самостийности может быть речь? Присоединить украину к России и расселить не более одной семьи на селение по всей сибири, а русским добровольцам поселиться на окраинных землях, помочь в переселении. И забыть о дураках, ой, казаках и пр швали!

Natalija Osminina

Ни о какой самостийности Украины речь больше не идет. И Вы совершенно правы. Единственное решение- это распыление украинцев по России и по всему миру малыми диаспорами. Для их же собственного выздоровления, а если бесноватость не изжить, хотя бы для того, чтобы эти зомби не покусали соседей. Шизофрения заразна. А начать надо с зимнего разрушения всей энергоструктуры Украины, которая сделает Украину безлюдной. Как видите, добровольцы СВО уже сейчас помогают в переселении))