Праздники в мире: День российского таможенника, День маркетолога и Всемирный день макаронных изделий

Сегодня, 25 октября, в России и мире отмечаются различные профессиональные праздники. Так, в честь своих коллег они поздравят сотрудников таможни Российской Федерации, которые контролируют перемещение товаров через государственные границы.
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