Глава Xbox Фил Спенсер поздравил Activision с успешным запуском Call of Duty: Black Ops 6 — шут...

Глава Xbox Фил Спенсер поздравил Activision с успешным запуском Call of Duty: Black Ops 6 — шутер завоевывает аудиториюНа данный момент Microsoft и Activision еще не объявили официально, насколько большим выдался запуск Call of Duty: Black Ops 6, но в Steam игра уже превзошла по пиковому онлайну Modern Warfare II и Modern Warfare III.