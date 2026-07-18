Как мои руки превращают старый текстиль и пакеты в искусство, комфорт и дачные стройматериалы

Помню момент, когда я наконец-то перестала быть заложницей офисной рутины. Позади остались годы работы в строительной компании, куда я устроилась после архитектурного колледжа, но где, увы, ни дня не проработала по специальности.
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