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Татар-информ

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Минниханов: Богородицкий монастырь становится духовной доминантой России

Минниханов: Богородицкий монастырь становится духовной доминантой России

Фото: пресс-служба Раиса РТ Возрождаемый Казанский Богородицкий монастырь становится важной духовной доминантой России и местом притяжения для жителей Казани и гостей города, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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