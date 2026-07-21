Минниханов: Богородицкий монастырь становится духовной доминантой России

Фото: пресс-служба Раиса РТ Возрождаемый Казанский Богородицкий монастырь становится важной духовной доминантой России и местом притяжения для жителей Казани и гостей города, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.